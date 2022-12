Italiani nel mondo, Menia (CTIM): Riforma voto all’estero e rafforzamento servizi consolari

Cambio della legge elettorale, introduzione del voto elettronico, campagna contro i brogli, nuova legge per cittadinanza, rafforzamento dei servizi consolari. Questo il decalogo di impegni per i connazionali scaturito dopo la riunione del Dipartimento per gli Italiani all’Estero di Fratelli d’Italia, guidato dal senatore Roberto Menia, Segretario Generale del CTIM.

In occasione della video conferenza di ieri, con oltre 50 partecipanti da tutti i continenti, è stato messo a punto il cronoprogramma di iniziative (parlmentari e non) da assumere, per dare fiato e sostanza all’impegno verso le comunità di italiani nel mondo.

“La fase di ascolto che il Dipartimento Italiani nel Mondo di Fdi ha avviato nel biennio precedente alle ultime elezioni ci ha riconsegnato un quadro di criticità assolute che abbiamo l’obbligo morale di risolvere con proposte concrete e potabili – osserva il Sen. Menia – . Al primo posto il cambio della legge elettorale, con l’introduzione del voto elettronico, l’unico strumento che non solo impedirà altri casi di brogli ma toglierà quel velo di ipocrisia su un diritto riconosciuto e ottenuto grazie alla tenacia del Ministro per gli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia. In secondo luogo grande sarà la nostra attenzione ad una nuova legge per la cittadinanza, al fine di favorire il recupero per quegli italiani che l’hanno persa per naturalizzazione obbligatoria, passando per l’imprescindibile rafforzamento dei servizi consolari, la prima scala che i connazionali devono salire per ottenere ciò di cui hanno bisogno. Infine la tutela dei diritti previdenziali e sanitari, l’italianità diffusa, la valorizzazione della lingua come patrimonio assoluto e il Made in Italy, che troppo spesso in passato è stato mortificato da una non difesa contro attacchi perpetrati dalla concorrenza sleale da un lato e dalla contraffazione selvaggia dall’altro”.