Italiani nel mondo, incontro Filosa (MAIE) e De Meo (Forza Italia): voto all’estero, CGIE, Europee 2024 i temi sul tavolo

Nella giornata di giovedì 29 giugno l’On. Salvatore De Meo, deputato europeo di Forza Italia e Responsabile del dipartimento Italiani nel Mondo di Forza Italia, ha incontrato il coordinatore MAIE Europa, Ricky Filosa, con cui si è confrontato in merito alla necessità di potenziare i servizi consolari e di riformare il sistema di voto e di rappresentanza degli italiani all’estero.

C’è stato poi un confronto franco e aperto su quanto accaduto durante la recente assemblea plenaria di insediamento del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE), un’opportunità per Filosa per ribadire che il MAIE fa parte della maggioranza di governo e sostiene convintamente l’esecutivo Meloni; per Filosa e De Meo è stata un’occasione persa per dare al CGIE la necessaria rappresentanza a tutte le espressioni politiche degli italiani all’estero.

Tra gli argomenti affrontati durante il colloquio anche le Europee 2024, che ovviamente vedranno l’On. De Meo impegnato a riconfermare il suo seggio a Bruxelles.