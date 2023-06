Italiani all’estero, Sottosegretario Silli visita l’Associazione Lucchesi nel Mondo

Nel pomeriggio di giovedì 29 giugno Giorgio Silli, Sottosegretario agli Esteri con delega alle politiche per gli Italiani nel Mondo, ha visitato la sede dell’Associazione Lucchesi nel Mondo, dove è stato accolto dalla Presidente Ilaria del Bianco e da una rappresentanza del consiglio direttivo.

L’incontro segue il primo colloquio tra il Sottosegretario e la Presidente della Lucchesi nel Mondo, avvenuto alcuni mesi fa alla Farnesina.

Durante la sua visita il Sottosegretario, che nel suo discorso introduttivo ha dimostrato grande conoscenza ed attenzione per le vicende emigratorie del nostro territorio, – fa sapere l’Associazione – ha affrontato le questioni più urgenti all’attenzione del Maeci tra cui il voto all’estero, le politiche di rappresentanza, i problemi legati al riacquisto di cittadinanza.

Con l’occasione la Presidente ha brevemente illustrato le attività odierne dell’Associazione che, pur rimanendo fortemente legata agli scopi per il raggiungimento dei quali fu fondata 55 anni fa, ha saputo negli ultimi anni adeguarsi al panorama in costante cambiamento, offrendosi quale punto di riferimento per la promozione del territorio lucchese all’estero con particolare riferimento al brand “The lands of Giacomo Puccini” e partecipando come soggetto promotore della diffusione a livello internazionale degli eventi che a Lucca e in provincia vengono organizzati.

Questa politica infatti, non solo si inserisce nella più ampia operazione di massimizzazione della conoscenza della Lucchesia e delle sue eccellenze, ma anche in un preciso progetto rivolto a richiamare nella terra degli avi i lucchesi di terza e quarta generazione, che sempre più diversificano, rispetto al tradizionale mesi di settembre, il periodo delle loro visite, spesso orientante a recuperare informazioni sulle origini della propria famiglia, ovvero quello che viene oggi comunemente indicato come Turismo delle Radici.

Il Sottosegretario, ha avuto modo di prendere conoscenza diretta dell’ampia rete internazionale di associazioni e delegazioni all’estero e di approfondire le attività ed i progetti in corso d’opera nel 2023. Un anno questo di grande rilevanza per l’Associazione, ricorrendo sia il 50° anniversario di istituzione del Museo Pucciniano di Celle sia il 55° dalla costituzione della Lucchesi nel Mondo. Al termine dell’incontro la Presidente ha omaggiato della medaglia dell’Associazione e del guidoncino, il Sottosegretario di Stato, il quale ha anticipato una sua prossima presenza in occasione delle celebrazioni per gli anniversari del 2023 che si svolgeranno nel periodo del prossimo settembre.