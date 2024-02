Lo scorso 28 febbraio, il Com.It.Es. di Ginevra ha inaugurato la sua nuova iniziativa informativa: “Dritti al Punto”.

Si tratta di incontri volti a fornire risposte chiare e concrete ai dubbi della comunità italiana di Ginevra su vari temi rilevanti per la popolazione italiana del Cantone.

Ad inaugurare la serie di incontri è stata la nuova Console Generale, Nicoletta Piccirillo, affiancata dal suo Vice, Calogero Caputo, per discutere dei servizi consolari, un argomento di grande attualità non solo in Italia, ma anche nella rete diplomatica mondiale.

Dopo i saluti e una dettagliata presentazione della Presidente del Com.It.Es., Ilaria Di Resta, sul progetto “Dritti al Punto”, la Console Generale Piccirillo ha presentato alla comunità italiana presente il tema principale della serata: l’importanza dell’iscrizione all’A.I.R.E. e le modalità per ottenere un appuntamento per il rinnovo dei documenti d’identità.

La Console Generale, prima di affrontare i temi specifici, ha voluto presentare la situazione del Consolato Generale di Ginevra, informando che si tratta dell’undicesimo Consolato italiano al mondo per numero di iscritti AIRE, che si attestano intorno ai 130.000, compresi i cantoni Vodese e Vallese.

Nel corso del 2023, con le 22 unità di personale del Consolato, sono stati emessi 7721 passaporti, rispetto ai 5560 del 2022, tenendo conto anche degli effetti della pandemia da Covid-19. Proseguendo, la Console Piccirillo ha evidenziato alcuni dei problemi riscontrati nel consolato, oltre alla carenza di personale e alle numerose richieste di servizi.

In seguito si è parlato del tema dell’AIRE e le novità in proposito, scaturite da un decreto all’inizio del 2024, con la dott.ssa Miranda Fidelbo, responsabile dell’ufficio AIRE del Consolato Generale di Ginevra. Con questa nuova serie di incontri informativi, “Dritti al Punto”, il Com.It.Es. di Ginevra mira a promuovere una maggiore collaborazione con la comunità italiana che rappresenta.