Simone Billi, deputato della Lega eletto nella ripartizione estera Europa, saluta e augura buon lavoro alla nuova Console Generale d’Italia a Ginevra, Nicoletta Piccirillo.

“Si tratta di un ritorno per lei – sottolinea l’onorevole -, avendo già servito per alcuni anni nella città svizzera, che dunque conosce bene”.

La Console sarà chiamata a svolgere un ruolo fondamentale a supporto di 130 mila iscritti AIRE. Sono certo che farà un ottimo lavoro e potrà contare sul mio supporto ogni volta che sarà necessario”.

Per Picchi, che è presidente del Comitato sugli Italiani nel Mondo, “i dipendenti della rete consolare in Svizzera soffrono ormai da anni del cambio sfavorevole tra franco ed euro.

Negli ultimi tempi a ciò si è aggiunta anche l’elevata inflazione in Svizzera. La Farnesina sta preparando un decreto interministeriale affinché nelle sedi svizzere il pagamento avvenga in valuta locale per i contrattisti e ci sia un congruo aumento per gli altri dipendenti.

Purtroppo, la semplice conversione dello stipendio in franchi svizzeri non è sufficiente per i contrattisti.

Grazie al Governo e alla Farnesina che, dopo anni di inazione dai precedenti governi, ha messo mano al problema. Mi raccomando però che sia ai contrattisti sia ai dipendenti sia garantito un aumento congruo e soddisfacente”.