Italiani all’estero, Ungaro (Iv): “Quando verrà riaperta la Casa d’Italia a Zurigo?”. E interroga Di Maio

“La Casa d’Italia di Zurigo è un edificio storico inaugurato nel 1932 situato presso Erismannstrasse, nel centro di Zurigo. Nel luglio 2017 lo stabile è stato chiuso a causa dell’inizio dei lavori di ristrutturazione, decisa dal Ministero degli Esteri, in vista del futuro trasferimento nell’immobile demaniale della sede del Consolato generale di Zurigo. I lavori di ristrutturazione della Casa d’Italia non sono ancora conclusi provocando non pochi disagi alla comunità degli italiani in Svizzera che sta risentendo della prolungata chiusura dell’immobile, per questo motivo ho presentato un’interrogazione parlamentare al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale affinché vengano completati al più presto i lavori. La Casa d’Italia di Zurigo non è solo importante “Testimonianza dell’importanza degli immigrati italiani” ma è anche un fondamentale centro d’incontro della comunità degli italiani nella Circoscrizione Consolare di Zurigo”. Così dichiara l’On. Massimo Ungaro deputato di Italia Viva eletto nella Circoscrizione Estero-Europa.