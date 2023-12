In questi giorni di festività natalizie, la solidarietà MAIE è protagonista tra le comunità italiane di Belgio e Germania.

Sotto la guida e l’organizzazione dei vicecoordinatori MAIE Europa Gerardo Tanga (Belgio) e Alessandra Klotz (Germania) è partita l’iniziativa denominata “E’ Natale per tutti”: si tratta di una distribuzione porta a porta di pacchi di generi alimentari di prima necessità, oltre a un panettone o un pandoro, donati alle famiglie italiane più numerose, più fragili e bisognose.

“In questo periodo crediamo che la vicinanza alle fasce più deboli di connazionali sia un dovere da parte di un movimento come il nostro, che nasce per difendere i diritti degli italiani all’estero ma anche per prestare loro assistenza di ogni genere, quindi anche per far sentire meno soli coloro che hanno maggior bisogno di sostegno”, dichiara il vicecoordinatore Tanga.

“Come Movimento Associativo Italiani all’Estero non ci dimentichiamo dei connazionali in difficoltà”, dichiara la vicecoordinatrice Klotz. Che prosegue: “L’iniziativa ‘E’ Natale per tutti’ è stata pensata dal coordinamento MAIE Europa e ha potuto prendere vita anche grazie alla generosità del consigliere CGIE e coordinatore MAIE Europa, On. Massimo Romagnoli, che ringraziamo per avere dimostrato ancora una volta, con gesti concreti, la propria vicinanza ai più deboli”.

La distribuzione di pacchi di generi alimentari – che comprendono pasta, latte, biscotti, farina, olio, tra le altre cose – proseguirà per tutta la settimana o comunque fino a esaurimento scorte.