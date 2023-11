Non smette di correre il MAIE Europa coordinato dall’On. Massimo Romagnoli, che annuncia due nomine importanti: Gerardo Tanga è il nuovo Vice coordinatore del MAIE Europa con delega a Comites, CGIE e territorio. Al suo fianco la Vice coordinatrice Alessandra Klotz, con delega ai rapporti con le Istituzioni diplomatiche e le imprese.

“Sono sempre più contento di avere scelto di entrare nella grande famiglia del MAIE: riconosco nel Movimento fondato e presieduto da Ricardo Merlo un valido strumento per portare avanti le battaglie a favore degli italiani nel mondo, a prescindere da colori politici e casacche di partito. Ecco perché mi impegnerò convintamente per rafforzare ulteriormente il MAIE nei diversi Paesi europei”. Lo dichiara in una nota il vice coordinatore Tanga, professione broker assicurativo, residente a Bruxelles – Belgio.

“Come MAIE siamo autonomi e indipendenti, è vero, ma non certo scollegati dalla politica italiana”, sottolinea la vice coordinatrice Klotz, che prosegue: “Dialoghiamo da sempre con tutti i partiti, senza pregiudizi, senza ideologie di sorta, ma in maniera pragmatica”.

Alessandra Klotz con l’On. Massimo Romagnoli

A proposito di Europee 2024: “Se il MAIE parteciperà alle elezioni europee o meno, lo deciderà il presidente Merlo; sarà sempre lui, eventualmente, a valutare se sarà opportuno presentarsi con una propria lista o in alleanza con qualcuno. Da parte mia – conclude l’imprenditrice italiana che viva e lavora in Germania – continuerò a lavorare a stretto contatto sul territorio, per essere sempre più vicina alle comunità italiane in Europa”.