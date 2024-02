“Questo Governo continua a mancare di rispetto agli italiani all’estero ignorando costantemente le nostre questioni, puntualmente sollevate in alcune interrogazioni, come quella sul riconoscimento reciproco delle patenti di guida Italia-Québec, trattative che vanno avanti da anni, o come quella sulla stipula di convenzioni bilaterali di sicurezza sociale tra Italia e Messico. Il Viceministro Bignami (Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) e il Sottosegretario Silli (Sottosegretario agli Esteri con delega alle relazioni bilaterali con Canada e Messico e agli italiani nel Mondo), nonostante le mie numerose sollecitazioni, ancora non hanno formulato delle risposte”. Lo ha affermato la senatrice del Pd eletta all’estero Francesca La Marca che nello scorso anno ha presentato più volte un’interrogazione sul riconoscimento reciproco delle patenti di guida tra l’Italia e il Québec, a distanza di mesi, una in data 31 gennaio 2023 e l’altra il 29 novembre, ma “non è ancora pervenuta nessuna risposta”.

In merito alla convenzione di sicurezza sociale Italia-Messico invece, la Senatrice ha presentato un’interrogazione all’inizio dello scorso anno, il 28 febbraio 2023, ai Ministri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Economia e delle Finanze per comprendere “quale sia la politica del Governo in relazione alla tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati in Messico e dei lavoratori di tale Paese immigrati in Italia titolari di regolare permesso o carta di soggiorno. È una questione molto importante richiesta dagli italiani all’estero”.

“Dopo 11 mesi, il silenzio del Governo su questi due atti è assordante. Caro Sottosegretario Silli, se lei ha veramente a cuore l’interesse degli italiani nel mondo, risponda al più presto alle mie due interrogazioni e dimostri di avere attenzione e interesse verso questa grande comunità che anche lei rappresenta”, conclude La Marca.