Italiani all’estero, La Marca (Pd) incontra l’Ambasciatore del Messico in Italia

Si è tenuto lunedì 13 febbraio presso l’Ambasciata degli Stati Uniti Messicani in Italia, l’incontro tra la Senatrice Francesca La Marca, eletta nella circoscrizione estero, ripartizione America Settentrionale e Centrale, e Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, Ambasciatore del Messico in Italia. All’incontro era presente anche l’incaricata per gli Affari Politici dell’Ambasciata Messicana, dott.ssa Isaura Portillo.

«É stato un incontro molto fruttuoso – dichiara a margine la Senatrice La Marca – da me richiesto per portare all’attenzione dell’Ambasciatore alcune tematiche di estrema importanza per i nostri connazionali residenti in Messico. Sono oltre 21mila, secondo dati AIRE, gli italiani presenti stabilmente in Messico ma il numero effettivo potrebbe essere ben maggiore. Mentre oscillano tra i 6 e gli 8 mila i cittadini messicani residenti in Italia».

In primis, la Senatrice La Marca ha voluto portare all’attenzione dell’Ambasciatore il tema della sottoscrizione di un accordo in materia di sicurezza sociale tra Italia e Messico. Materia sulla quale l’allora Deputata La Marca, aveva presentato alla Camera un’interrogazione al Governo, ricevendo una risposta negativa da parte dell’allora Sottosegretario Benedetto Della Vedova.

«Con l’Ambasciatore – dichiara la Senatrice La Marca – abbiamo convenuto sulla necessità di rafforzare le relazioni culturali e, in particolare, le relazioni accademiche tra i due paesi: partendo dal gemellaggio fra università italiane e università messicane sul modello delle “Cátedras Mexico” che, attualmente, coinvolgono sette università italiane e altrettante università messicane, per realizzare programmi di mobilità internazionale per professori, ricercatori e studenti».

«L’anno prossimo – sottolinea la Senatrice La Marca – si celebrerà il 150° anniversario dell’instaurazione di relazioni diplomatiche fra Italia e Messico. Si tratta di un’occasione importante che possiamo celebrare lavorando concretamente e congiuntamente per rafforzare, le già profonde, relazioni economiche, commerciali, culturali e accademiche tra Italia e Messico. Relazioni – conclude la Senatrice La Marca – che quotidianamente vengono arricchite dall’impegno della comunità italiana in Messico e da quella messicana in Italia».