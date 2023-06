Italiani all’estero, gruppo centrodestra al CGIE incontra Tajani

“Con lui abbiamo concordato di rivederci presto con calma, per studiare una riforma dell’organismo al fine di renderlo plurale, efficiente e col giusto bilanciamento costi-benefici”

Dopo la chiusura dell’Assemblea generale del CGIE, noi del gruppo di consiglieri di centrodestra abbiamo incontrato il Ministro Tajani che si è dichiarato completamente informato sulla situazione venutasi a creare dopo le votazioni per le cariche statutarie. Con lui abbiamo concordato di rivederci presto con calma, per studiare una riforma dell’organismo al fine di renderlo plurale, efficiente e col giusto bilanciamento costi-benefici”. E’ quanto si legge in una nota firmata “I Consiglieri di centrodestra al CGIE”.