Italiani all’estero, Giuseppe Cossari nominato responsabile di FDI Australia

Il partito di Giorgia Meloni non smentisce l’attenzione che da sempre dedica ai connazionali all’estero e nomina Giuseppe Cossari responsabile di FDI Australia. Al fianco di Cossari come suo portavoce Paolo Buralli Manfredi. Entrambi italiani hanno già da tempo messo in campo un robusto piano di comunicazione che mette in collegamento le comunità italiane del territorio australiano tra i quali molti imprenditori di successo e professionisti del mondo accademico.

Giuseppe Cossari, per tutti Joe, non è nuovo a questo ruolo: nato nel 1947 in un piccolo borgo della Calabria, Borgia (CZ), negli anni ha onorato il nome del suo paese di nascita, portandolo in giro per il mondo e facendolo conoscere nei palazzi della politica e delle istituzioni internazionali.

Arriva da bambino in Australia ed il suo impegno politico per la comunità locale gli fa realizzare anche l’elezione a Sindaco della citta’ di Knox, una cittadina di 150mila abitanti dello stato del Victoria in Australia. E’ stato consigliere comunale di Maroondah e direttore del patronato ENAS dell’Australia, oltre che delegato del CTIM, il Comitato Tricolore per gli Italiani nel mondo, come responsabile per l’Oceania e rappresentante referente del P.d.L. in Australia. Per i meriti acquisiti nell’onorare l’Italia in terra straniera gli e’ stato conferito dal Presidente della Repubblica Italiana, l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana.

‘Terremo fede all’impegno preso con FdI’ – riferisce Paolo Buralli Manfredi all’atto della nomina, giornalista e portavoce di Cossari – ‘ siamo convinti che ci sia ancora molto da fare per tenere alto il valore dell’italianità nel mondo, per promuovere la nostra cultura a cominciare dalla lingua italiana, per renderci utili nella diffusione del Made in Italy che è volano di sviluppo economico a vantaggio degli italiani in patria come anche di quelli che hanno scelto di vivere all’estero’. Un impegno che Buralli Manfredi persegue sin dal suo approdo in Australia anche con la sua attività giornalistica su molte testate dedicate agli Italiani all’estero.