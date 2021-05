Italiani all’estero, Giai (MAIE): “Vaccinare subito chi opera nella rete consolare”

“Per quanto riguarda il tema dei vaccini anti-Covid a diplomatici, funzionari e impiegati della rete consolare, è giusto ricordare che il Sen. Ricardo Merlo, presidente MAIE, nel periodo in cui ha ricoperto il ruolo di Sottosegretario agli Esteri, nei governi Conte 1 e 2, ha sollecitato la vaccinazione di tutto il personale che opera nelle Ambasciate e nei Consolati, oltre che di quei connazionali residenti nelle zone più disagiate del mondo e dei più fragili, ovunque essi siano. L’attuale esecutivo ha risposto positivamente agli appelli del Sen. Merlo, ma ancora tarda nell’applicare tali misure. Non è più tempo di aspettare. Consideriamo che, date le condizioni attuali, sia estremamente urgente che l’attuale Sottosegretario degli Affari esteri Benedetto Della Vedova realizzi queste vaccinazioni al più presto. È importante che l’impegno assunto dal governo venga mantenuto”. Lo dichiara in una nota Mirella Giai, già senatrice MAIE, responsabile mondiale del dipartimento Pari Opportunità del Movimento Associativo Italiani all’Estero.