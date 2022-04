Italiani all’estero, Garavini (Iv) in Spagna tra le comunità di Madrid e Barcellona

Laura Garavini, Vicepresidente della Commissione Esteri e Vicecapogruppo vicaria Italia Viva-Psi, sarà in visita a Madrid e Barcellona, domenica 24 e lunedì 25 aprile, per una serie di incontri con le comunità italiane in Spagna

“Agevolazioni fiscali sull’Imu. Risorse per servizi consolari più efficaci. Investimenti per lingua e cultura. Sono alcuni dei risultati conseguiti per gli italiani nel mondo, grazie all’intenso lavoro svolto negli ultimi mesi. E fa piacere poterne parlare ai nostri connazionali in Spagna. Incontrando gli iscritti e simpatizzanti di Italia Viva, i consiglieri Comites e Cgie e le locali rappresentanze diplomatiche e consolari”. Lo dichiara la senatrice Laura Garavini, Vicepresidente della Commissione Esteri e Vicecapogruppo vicaria Italia Viva-Psi che sarà in visita a Madrid e Barcellona, domenica 24 e lunedì 25 aprile per una serie di incontri con le comunità italiane in Spagna, legati alla festa della Liberazione.