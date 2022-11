Italiani all’estero, Garavini (IV): “Auguri al neo costituito Comitato di Italia Viva Israele”

“Continua a crescere la famiglia di Italia Viva. Anche all’estero. Dove si é costituito il Comitato israeliano a Tel Aviv, su iniziativa di Claudio Segre”. Lo dichiara in una nota Laura Garavini, coordinatrice del Cantiere esteri di Italia Viva.

“Già Assessore ai servizi sociali della Comunità Ebraica di Milano, oggi Segre vive a Tel Aviv, dove prosegue il suo poliedrico impegno civico, anche attraverso la carica di Consigliere del locale Comites”.

Per Garavini “è indicativo che Italia Viva continui ad attrarre nuovi iscritti e militanti, anche all’estero. In una fase politica in cui l’Italia sta perdendo prestigio a livello internazionale, Italia Viva rappresenta un’ancora politica, a cui guardare con fiducia ed ottimismo. Sono certa che Claudio Segre, con il suo proselitismo e lavoro, contribuirà a consolidare la nostra presenza in una terra così complessa come Israele”, conclude l’ex senatrice.