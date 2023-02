Italiani all’estero e cittadinanza, Giacobbe (Pd): “Affrontare il tema in maniera bipartisan”

“È un tema che abbiamo cercato di risolvere senza successo in due legislature. Ora c'è quasi unanimità tra i gruppi parlamentari: Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno annunciato di volere risolvere il problema”

Secondo Francesco Giacobbe, senatore del Pd eletto all’estero, il tema della cittadinanza per quegli italiani all’estero che l’hanno persa dovrebbe essere affrontato dalla politica “in maniera bipartisan”. Quello del riacquisto della cittadinanza è un tema molto sentito tra le comunità italiane nel mondo: “un problema impellente” da risolvere, che “riguarda tutti e deve essere affrontato in maniera bipartisan”.

Giacobbe, intervistato da 9Colonne, ha spiegato di avere presentato un disegno di legge per permettere ai residenti all’estero di riacquistare la cittadinanza italiana. “È un tema che abbiamo cercato di risolvere senza successo in due legislature – prosegue il senatore residente in Australia -. Ora c’è quasi unanimità tra i gruppi parlamentari: Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno annunciato di volere risolvere il problema”.

Giacobbe ricorda anche l’emendamento al Milleproroghe presentato da Roberto Menia, responsabile del dipartimento italiani all’estero di Fratelli d’Italia: “Sarà difficile farlo approvare – ammette il senatore dem – se ci riusciamo abbiamo risolto il problema, altrimenti bisogna continuare a operare all’intero del Parlamento”.

Si tratta di una questione che riguarda soprattutto Australia e Stati Uniti dove, spiega il parlamentare, “molti dei nostri connazionali non hanno potuto esercitare l’opzione per il riacquisto della cittadinanza, perché avrebbero automaticamente perso quella australiana o statunitense”.