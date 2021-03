Italiani all’estero, dopo un anno e mezzo la prima assemblea di Italia Viva Mondo (senza Renzi)

Non parteciperà Matteo Renzi. Eh certo, sai lui quanto se ne frega degli italiani all’estero. E poi ha di certo altro da fare, magari programmare la prossima conferenza in Arabia Saudita. In quello sì che è un esperto