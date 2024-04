Nell’ambito delle iniziative volte a garantire un sempre più efficace servizio alla collettività residente, il 3 maggio 2024 il Consolato Generale d’Italia a Houston – si legge sull’account Facebook del Consolato – organizzerà in collaborazione con il Comites Houston – Comitato degli Italiani all’Estero una giornata interamente dedicata alla ricezione del pubblico per la captazione dei dati biometrici necessari per il perfezionamento delle pratiche per il rilascio/rinnovo del passaporto.

La postazione itinerante sarà presente ad Austin a disposizione dei cittadini italiani regolarmente iscritti all’AIRE e residenti nella giurisdizione consolare.

Al fine di facilitare le procedure per la presentazione della domanda e la captazione dei dati biometrici, i connazionali sono pregati di prenotare attraverso il portale dedicato Prenot@mi entro e non oltre le ore 24:00 del 24 aprile 2024.