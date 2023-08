Italiani all’estero, Consolato generale a Londra: 3.215 passaporti in un mese

In Inghilterra del Sud e in Galles gli italiani iscritti all’AIRE sono 375.382. Il dato è riferito al 30 giugno scorso, come riportato dal Consolato Generale a Londra nel consueto report mensile sui servizi consolari.

A luglio la sede ha rilasciato 3.215 passaporti (20.937 dall’inizio dell’anno), 54 Emergency Travel Documents (ETD); 180 le deleghe e nulla osta per il rilascio del passaporto a cittadini iscritti all’Aire inviate a Questure e altri uffici consolari.

Nel mese appena finito, la sede londinese ha rilasciato 488 carte di identità elettroniche e gestito 2.724 pratiche Aire: 1.183 iscrizioni e 1.541 cambi di indirizzo.

Sul fronte dello stato civile, la sede ha registrato 364 certificati di nascita, 79 matrimoni/unioni civili e 15 divorzi. Infine, la sede ha rilasciato 99 dichiarazioni di valore, 52 atti notarili e lavorato 1.867 richieste di visto.