Protagonisti sul territorio e nel dibattito politico, sempre. Questa è la principale differenza tra il Movimento Associativo Italiani all’Estero e le altre forze politiche. Questo è ciò che ci distingue da tutti gli altri più di ogni altra cosa, oltre al fatto che il MAIE si focalizza sulle problematiche degli italiani all’estero e con il proprio impegno e il proprio lavoro difende gli interessi degli italiani nel mondo dovunque essi siano.

Ai tanti connazionali che ci contattano attraverso i nostri canali social e le nostre email istituzionali, chiedendoci come possono contribuire a fare crescere ulteriormente il nostro progetto e il network del Movimento, rispondiamo che anche in questo ci differenziamo da quelli che noi chiamiamo i partiti romani: nel MAIE non è mai esistito un tesseramento vero e proprio, non chiediamo un centesimo agli italiani che ci seguono e che si riconoscono nelle nostre idee, nei nostri valori, nelle nostre battaglie. A loro chiediamo, se vogliono, di concederci un po’ del proprio tempo, per aiutarci a diffondere la voce del MAIE, che poi è quella delle comunità italiane nel mondo.

Per entrare nel nostro Movimento, per dare una mano con spirito di squadra e di volontariato, basta contattare uno dei nostri tanti coordinatori presenti in ogni circoscrizione consolare. Saranno loro, volta per volta, a spiegare ai connazionali.

Continueremo giorno dopo giorno a lottare per migliorare la qualità di vita degli italiani all’estero e per sostenere e promuovere il Sistema Italia nel mondo.

Vincenzo Odoguardi, vicepresidente MAIE