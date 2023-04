Italiani all’estero, Comites Portogallo: nuova pagina del sito, “Risorse utili”

Nella pagina è possibile trovare: pratiche italiane e portoghesi inclusi i portali di riferimento per richiedere ogni servizio; comunità italiane in Portogallo

Il Comites di Portogallo annuncia la pubblicazione di una nuova pagina del sito, “Risorse utili”, in cui sono stati aggregati i link delle più importanti informazioni che i cittadini italiani richiedono.

Nella pagina è possibile trovare: pratiche italiane e portoghesi inclusi i portali di riferimento per richiedere ogni servizio; comunità italiane in Portogallo (link Facebook); enti italiani di riferimento; associazioni italiane e patronati in Portogallo; enti portoghesi; link utili per gli italiani all’estero; informazioni in italiano (incluso testate italiane che parlano di italiani all’estero).