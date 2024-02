Martedì 6 febbraio si è svolta l’Assemblea di Italia Viva Europa dal titolo “Elezioni Europee 2024: il ruolo degli Italiani in Europa”, presieduta dal Presidente di Italia Viva Europa Niccolò Querci con ospiti l’Eurodeputato Nicola Danti (Renew Europe / Italia Viva) e il Presidente di Italia Viva Mondo Massimo Ungaro.

Si è discusso delle iniziative da intraprendere nei territori a sostegno della campagna elettorale di Italia Viva e dei partiti fratelli della famiglia di Renew Europe.

“Italia Viva è un partito dal forte DNA europeista, come Italiani in Europa assistiamo alla imponente avanzata dei partiti populisti ed euroscettici. Le nostre e i nostri iscritti si impegneranno a dare un grande contributo, sia dal punto di vista elettorale sia dal punto di vista dei contributi programmatici, per contribuire all’elezione di parlamentari che proseguano nella costruzione del progetto europeo” ha commentato a fine Assemblea Niccolò Querci, coordinatore di Italia Viva in Europa.