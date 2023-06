Italiani all’estero, Arcobelli (CGIE): “Primo passo per la riapertura del Consolato di Newark”

Vincenzo Arcobelli, consigliere CGIE, ha presentato un ordine del giorno per la riapertura del Consolato d'Italia a Newark, in New Jersey. “Il Direttore Generale per gli Italiani all'estero Luigi Maria Vignali ha replicato esprimendo parere favorevole per la riapertura del Consolato d'Italia a Newark”, si legge in una nota

All’assemblea di insediamento del Consiglio generale degli italiani all’estero, che si è svolta dal 19 al 23 giugno alla Farnesina, il consigliere per il Nord America, Vincenzo Arcobelli, ha presentato un ordine del giorno per la riapertura del Consolato d’Italia a Newark, in New Jersey.

“Il Direttore Generale per gli Italiani all’estero Luigi Maria Vignali ha replicato esprimendo parere favorevole per la riapertura del Consolato d’Italia a Newark. Arcobelli ha accolto con molta soddisfazione la replica del DG Vignali – si legge in un comunicato -, in quanto rappresenta le numerose richieste e solleciti da parte di rappresentanti di Associazioni, e della collettività del New Jersey. Questo è il primo passo per un cammino che auspicabilmente si possa concludere in tempi brevi”.