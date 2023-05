Italiana arrestata, M5S: “Arabia Saudita chiarisca e consenta visita”

“Esprimiamo preoccupazione e sconcerto per la vicenda della giovane hostess italiana Ilaria De Rosa arrestata in Arabia Saudita lo scorso 4 maggio. Arresto che le autorità saudite hanno comunicato a quelle italiane solo dopo giorni e solo in seguito alla denuncia per scomparsa fatta dai genitori della ragazza. Dopo oltre due settimane l’Arabia Saudita non ha ancora risposto alle richieste della Farnesina di conoscere le accuse mosse alla De Rosa e di farla visitare in carcere dal console italiano a Gedda. Una grave mancanza di collaborazione da parte di un Paese che qualcuno considera un modello di illuminato rinascimento per il mondo arabo, ma che è noto per il suo scarso rispetto dei diritti umani, in particolare da parte delle forze di sicurezza e nelle strutture di detenzione. Auspichiamo che le autorità italiane ottengano immediatamente i chiarimenti richiesti e il permesso di visitare la giovane in carcere per accertare le sue condizioni e fornirle la necessaria assistenza legale”. Lo dichiarano i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Esteri di Camera e Senato.