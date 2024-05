Giuseppe Arnone, presidente onorario della Fondazione Italiani in Europa, ha ricevuto l’incarico dal manager Passenger traffico development, Leo lugovic, dell’aeroporto di Liegi (Belgio), per iniziare ad interloquire con la Sac di Catania al fine di unire la Sicilia al Belgio con Comiso.

“La necessità – spiega Arnone in una nota – nasce dall’esigenza di servire un bacino di utenza molto importante in una zona europea abitata intensamente dai nostri connazionali. Infatti, in quella parte di Europa, si registra storicamente la presenza di migliaia di italiani di origine siciliana.

La città di Liegi è vicina a Saarbrucken, regione della Germania, epicentro della presenza di emigrazione storica e Lussemburgo. Il mandato esplorativo ha la durata di sei mesi. Mi attiverò fin da subito con le istituzioni aeroportuali e politiche”.

Per Arnone “la nuova linea aerea può rafforzare quelle che già ci sono, creando una straordinaria mobilità, che svilupperebbe una interconnessione culturale ed economica, rafforzando i flussi turistici, riattivando i borghi delle città di origine”.

“La presenza di migliaia di persone potrebbe rilanciare l’economia non solo turistica, ma favorire il ritorno nei luoghi natii, rilanciando la tradizione popolare, anche in vista della grandissima opportunità di Agrigento capitale Italiana della Cultura”, conclude Arnone.