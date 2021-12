“Insolito78”, liquore made in italy, arriva a Madrid Berlino e Santo Domingo

“Insolito78”, liquore valsabbino, sta guadagnando terreno in diversi angoli del mondo, oltre che in Italia, a ulteriore dimostrazione dell’attenzione di cui gode il made in Italy. E’ infatti già approdato sui banconi da bar di Madrid, Berlino e Santo Domingo.

Ora una importante commessa natalizia di un’azienda locale, ma di respiro europeo e mondiale segna un balzo in avanti per la produzione di questa etichetta artigianale – scrive Brescia Oggi – ideata lo scorso anno da Davide Baruzzi, originario di Provaglio Valsabbia, insegnante dell’Alberghiero del “Perlasca” di Idro, nel Bresciano, sommelier professionista, esperto di cocktail, bartender e master coffee e frutto di un suo incontro con Giorgio Paderno, liquorista professionista di Ponteranica, nella Bargamasca.