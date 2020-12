Incontro tra la Camera di Commercio Italiana a Singapore e il Ministro del Governo di Singapore S Iswaran

La Camera di Commercio Italiana a Singapore (ICCS) in coordinamento con l’Ambasciata d’Italia a Singapore e una rappresentanza della Comunita’ d’affari Italiana nella Citta’ Stato, hanno incontrato ieri, lunedi 21 dicembre, il Ministro delle Comunicazioni & Informazioni, e Ministro in carica per le Relazioni Commerciali S Iswaran.

L’incontro ha permesso al Ministro S Iswaran si condividere le visioni del Governo di Singapore sull’attuale crisi generata dal COVID-19, e raccogliere dalla comunita’ d’affari Italiana proposte, e richieste utili a supportare il commercio e gli investimenti nel Paese.

Il dibatitto moderato dal Presidente della Camera di Commercio Italiana a Singapore, Alberto Maria Martinelli, ha visto tra gli altri la presenza di Leonardo, ENI, Menarini, Fratelli Cosulich, Coeclerici, Unicredit e FIAMM.

Proprio nella serata di ieri, il Governo di Singapore ha comunicato l’arrivo sull’Isola del primo carico di vaccini sviluppati da Pfizer and BioNTech.

La Citta’ Stato puo’ vantare una delle migliori gestioni COVID a livello mondiale, nel mese di dicembre Singapore ha registrato solo 10 nuovi casi di COVID nella comunita’, dall’inizio della Pandemia sono stati registrati 58,432, 29 morti e attualmente 46 persone sono ancora ricoverate.