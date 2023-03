Imprese, Carè (Pd): incontro con la direttrice dell’ICE, sistema Italia forte e compatto

“Abbiamo sottolineato la necessità di avere un rafforzamento adeguato del personale, in modo che si possano affrontare nuove sfide importantissime, per dare un sostegno alle aziende italiane interessate ad entrare in questo mercato”

“Durante la mia visita negli uffici dell’Italian Trade Agency a Sydney ho incontrato la direttrice dell’ICE per l’Oceania Simona Bernardini e si è discusso il piano economico delineato dall’Australia che prevede una forte crescita nei settori dell’infrastrutture, delle industrie della difesa e dell’energia sostenibile. Abbiamo sottolineato anche qui la necessità di avere un rafforzamento adeguato del personale, in modo che si possano affrontare queste nuove sfide importantissime, per dare un sostegno alle aziende italiane interessate ad entrare in questo mercato. Il sistema Italia per essere vincente e per confrontarsi con le altre nazioni sempre più competitive, deve essere forte e compatto e sostenuto da un adeguato organico, che possa dare alle aziende la giusta e necessaria assistenza per essere competitivi e vincenti”. Così Nicola Carè, deputato del Pd eletto all’estero.