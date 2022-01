IIC Città del Messico, conferenza “Los nativos mexicanos ante la tutela y promoción de sus conocimientos”

Il dottor Alessandro Lupo (coordinatore della Missione Etnologica Italiana in MESSICO) terrà il 12 gennaio la conferenza “Los nativos mexicanos ante la tutela y promoción de sus conocimientos agrícolas, artesanales y terapéuticos”, alle ore 19.00 italiane (ore 12.00 in Messico).

L’evento si svolgerà in presenza all’Istituto Italiano di Cultura di Città del Messico, ma sarà anche trasmesso virtualmente tramite la piattaforma Zoom.

Le popolazioni autoctone del Messico hanno acquisito consapevolezza dei fattori che minacciano la sopravvivenza del loro ambiente, dei prodotti alimentari e dei saperi terapeutici appartenenti alle loro tradizioni. Di conseguenza, la lotta per la difesa della loro autonomia e dei loro diritti si è fatta più incisiva, così come le iniziative per promuovere e incoraggiare la loro prosperità e salute. Attraverso alcuni esempi etnografici frutto di ricerche effettuate dalla Missione Etnologica Italiana, verrà mostrato come le comunità indigene in varie regioni del Paese (Yucatán, Oaxaca, Puebla) conservino e rinnovino creativamente le loro conoscenze e pratiche nella produzione alimentare, nella tintura dei tessuti e nella prevenzione e cura delle malattie.