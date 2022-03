I fratelli Alec e William Baldwin in Italia per girare due film targati Minerva Pictures

Per la prima volta insieme al cinema in un lungometraggio narrativo. Poco più di due settimane di riprese romane, in cui la capitale farà da sfondo a tutte le scene action dei due film

Al via a Roma le riprese, in contemporanea, di due nuovi film targati Minerva Pictures in collaborazione con ILBE: Kid Santa e Billie’s Magic Word.

Le due pellicole, che saranno girate in “live action”, tecnica che unisce attori reali e personaggi animati, saranno interpretate dalle due star hollywoodiane Alec e William Baldwin che, a parte il documentario My Promise to P.J. firmato dal fratello Daniel, si ritrovano per la prima volta a condividere un set.

Poco più di due settimane di riprese romane, in cui la capitale farà da sfondo a tutte le scene action dei due film. Entrambi, seppur in modo diverso, si inseriscono nel genere di film dedicati alla famiglia e alla programmazione natalizia.

Dietro la macchina da presa, Francesco Cinquemani, che torna a dirigere Alec Baldwin dopo Andròn: The Black Labyrinth. Nel cast anche Elva Trill, che sarà protagonista al cinema a giugno con Jurassic World Dominion, nuovo capitolo della celebre saga di Jurassic Park.