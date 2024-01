Sul Quotidiano di Puglia focus sull’emigrazione dei giovani che lasciano il Mezzogiorno d’Italia per cercare fortuna altrove.

“La fuga verso il Centro e il Nord, e spesso anche verso l’estero, è una tendenza che caratterizza da molti anni le regioni del Sud, tant’è che dal 2002 al 2021 sono emigrati 1.320.405 giovani under 35, di cui 348.280 laureati (26,4 per cento del totale) con un saldo migratorio negativo nello stesso periodo di 808.561 unità (con 262.633 laureati pari al 32,5 per cento).

Se ci si ferma ad analizzare il movimento relativo al 2021 – si legge – emerge che il fenomeno migratorio è sostanzialmente stabile con 62.381 unità, ma i giovani laureati che lasciano il Mezzogiorno sono in forte aumento, sia in termini assoluti (26.226) che in percentuale (il 42 per cento del totale) con un saldo migratorio negativo di 38.881 unità, di cui 19.210 laureati (50,1 per cento del totale).

Si tratta di numeri elaborati dall’Osservatorio Talents Venture su dati Alma Laurea e dalla Svimez nel Rapporto 2023 su dati Istat”.