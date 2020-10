FRANCIA | Nizza, 3 morti e diversi feriti. Macron: “Attacco terroristico islamista” [VIDEO]

L’autore dell’attacco avvenuto è un tunisino arrivato da poco in Francia dopo essere passato per Lampedusa. Lo ha scritto su Twitter Eric Ciotti, deputato di Nizza. “Con la crisi sanitaria non deve essere tollerata piu’ nessuna entrata! Sospendiamo tutte le procedure di asilo e la consegna dei visti dai paesi a rischio”, ha scritto Ciotti su Twitter. In un secondo tweet pubblicato dopo l’incontro con il presidente Emmanuel Macron, il deputato ha annunciato di aver chiesto “la sospensione di tutti i flussi migratori e di ogni procedura d’asilo, soprattutto dall’Italia”.

Luigi Di Maio, ministro degli Esteri italiano, ha espresso profondo cordoglio per il barbaro attentato che c’e’ stato a Nizza: “Siamo vicini al popolo francese e al dolore delle famiglie. L’Italia ripudia ogni estremismo e resta a fianco dei suoi amici francesi nella lotta contro il terrorismo e il radicalismo violento”.