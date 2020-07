Francesco Guccini: “Mio padre non mi ha mai abbracciato in vita sua”

Cantautore italiano: “Io non ho mai avuto regali. Non ho mai festeggiato il mio compleanno. Guai se lasciavo qualcosa nel piatto”

“Mio padre non mi ha mai abbracciato in vita sua. Ogni tanto in tv e vedo persone che si lamentano: “Ho avuto una famiglia anaffettiva, da bambino mi facevano pochi regali…”. Io non ho mai avuto regali. Non ho mai festeggiato il mio compleanno. Guai se lasciavo qualcosa nel piatto: il babbo era stato in campo di concentramento, il cibo era sacro” (Francesco Guccini a Aldo Cazzullo).