FOTO | Villaggio di Babbo Natale a Roma, in via di Macchia Saponara

Si verrà proiettati in un’atmosfera magica, dove sarà possibile respirare l’ambiente natalizio dei mercatini del nord Europa

Il Villaggio di Babbo Natale arriva nella capitale. Al via la XIX edizione di una manifestazione nata a Roma, in via di Macchia Saponara, 247, che avrà luogo dal 16 ottobre 2021 al 23 gennaio 2022. Si potrà accedere gratuitamente alla struttura, situata all’interno di Solara Garden, tutti i giorni, a partire dalle ore 9 fino alle 19,30 (domenica ore 9-19).

L’evento è nato a Roma nel 2002 con l’obiettivo di appassionare grandi e bambini all’incantevole periodo di Natale. Saranno in esposizione per il pubblico alberi natalizi, presepi originali e caratteristici, dolci e dolciumi squisiti, complementi di arredo, decorazioni tipiche, oggettistica singolare da collezione, proveniente da ogni parte del mondo.

Tutto apparirà ai visitatori secondo un percorso dove il tempo sembra che si sia cristallizzato.

La struttura è stata suddivisa per aree tematiche, in modo da poter raggiungere il gradimento di adulti e di bambini. E’ un’area al coperto di circa 8.000 metri quadrati, che richiama un tipico loft made in USA. Si potrà accedere a più di 15 stanze, ognuna con caratteri e colori diversi, ambientazioni favolose. Ci sarà da scegliere fra tante ambientazioni incantate.







Una delle più originali è la stanza che rappresenta il bosco fatato, con gnomi, principesse, elfi, farfalle, funghetti, un ambiente incantevole per i più piccoli che si ritroveranno insieme ai loro personaggi più amati. Non mancherà la stanza dedicata alla Luxury collection, con i pezzi da collezione più rari e ricercati sul mercato.

Il percorso di ingresso si snoda varcando un caratteristico paesaggio di montagna, con i colori freddi del cielo e della neve, uniti a quelli caldi del legno, del fuoco e del verde, che circonda il tutto. Varcando questo ingresso che già ha l’aria di fiabesco, ci si può inoltrare nei vari stands e nei mini villaggi. Chi lo desidera può addirittura avere a disposizione un personal shopper che può consigliarlo e guidarlo attraverso un tour virtuale.