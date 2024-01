Feeling e ritorni di fiamma. La love story fra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli continua. I tabloid di gossip nei giorni scorsi hanno paparazzato la coppia per le strade del centro di Roma sorridente e felice dopo lo shopping. I due attori si sono conosciuti durante la lavorazione del film L’ombra del giorno e da quel momento è sbocciata l’intesa.

Outfit da influencer. Taylor Mega in buen retiro ad Abu Dhabi sfoggia una serie di micro bikini molto sexy che mettono in risalto il suo fisico perfetto e scolpito. Le foto sono postate sui social, per la gioia dei fans.

First tattoo. I tatuaggi non hanno età e si possono scoprire in qualunque periodo della vita. Mara Venier si è tatuata per la prima volta a 73 anni. Sul braccio, all’altezza del polso, una piccola stellina.

Happy birthday I. Giulia De Lellis festeggia 28 anni. Il party è stato organizzato a casa, alla presenza di amici e del fidanzato Carlo Gussaci Beretta. La nota influencer italiana era elegantissima con un tubino nero con un intarsio a cuore sulla schiena. Raffinatissima anche la casa, addobbata con fiori e stelle.

Happy birthday II. Auguri a Kate Moss che compie 50 anni. Nella rosa delle top model più famose e pagate degli anni ’90, era considerata una queen of fashion. Rivoluzionò i canoni della moda imponendosi nello star glamour con il suo fisico minuto. Attualmente si occupa di wellness. Cambio di look dal cioccolato al platino.

Wanda Nara torna bionda. E’ trascorsa brevemente la stagione in cui l’influencer moglie di Mauro Icardi sfoggiava una capigliatura castana. Adesso si trova in Brasile, dove sta lavorando a un nuovo progetto lavorativo e al fianco c’è sempre l’adorato marito.

La tronista e i suoi amori. Ida Platano siede sul trono di Uomini e Donne ed è tanto amata dai numerosi fans per la sua semplicità e la sua schiettezza. Molti vorrebbero vederla di nuovo innamorata, ed attualmente è corteggiata da Ernesto Russo che però ha lasciato il programma e da Mario Cusitore che ha tatuato sulla mano il nome di Ida.