FOTO | Grand Bal d’Italie a Bruxelles, Romagnoli (MdL): “Evento riuscitissimo, complimenti a Benedetta Dentamaro”

Si è tenuta a Bruxelles, lo scorso 10 dicembre, l’edizione 2022 del Grand Bal d’Italie. La prima dopo la pandemia.

Nella splendida location del Cercle Royal Gaulois, uno dei più prestigiosi ed esclusivi del Belgio, il Comites di Bruxelles, Brabant e Fiandre ha riproposto quello che si è affermato come uno dei suoi più grandi successi organizzativi.

All’evento erano presenti rappresentanti delle istituzioni, importanti imprenditori e rappresentanti del mondo della politica e della cultura.

Tra gli altri, c’era anche l’On. Massimo Romagnoli, consigliere CGIE e presidente del Movimento delle Libertà, il quale ha voluto ringraziare Benedetta Dentamaro, Vice presidente del Comites Bruxelles e organizzatrice del Bal d’Italie, per la “serata eccezionale” – osserva Romagnoli -, “la più elegante a cui ho avuto l’onore di partecipare in tanti anni di politica per gli italiani all’estero”.

“Organizzazione perfetta, eleganza al massimo livello, cena eccezionale, location di altissimo livello, qualità dell’evento e di coloro che si sono esibiti eccellente”.















“Ringrazio il Presidente del Comites Alessandra Buffa e tutti i consiglieri per aver contribuito alla riuscita di questo meraviglioso evento. Gli amici che mi hanno seguito – Franck Caracuta, Marcello Austini e il collega Volpe – sono rimasti entusiasti della serata. Dunque ancora complimenti e grazie, Benedetta: davvero bravissima”, conclude il presidente MdL, che alla serata era accompagnato da sua figlia Azzurra.