FOTO | Arriva Jadea HOME Primavera/Estate 2021, testimonial Belen Rodriguez

Tutti i capi della collezione della collezione Jadea Home sono realizzati con fibre naturali e sono disponibili nelle taglie S, M ed L.

L’unicità di Jadea HOME Primavera/Estate 2021 sta proprio nella capacità del brand di rendere i capi dei veri must have. I colori, le stampe, i modelli e i dettagli particolari sono pensati per momenti lontani dalla routine quotidiana: via al relax!