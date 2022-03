Festa della donna, l’8 marzo si colora di rosa

Nata come un simbolo della lotta femminile, nel corso degli anni la Festa della donna è diventata un appuntamento delicato e dedicato al divertimento, rigorosamente dell’altra metà del cielo. Ricordiamo che la tradizione fa risalire l’origine della festa al desiderio di commemorare le 129 operaie morte l’8 marzo 1908 all’interno di una fabbrica di New York.

Una strage che è stata il capolinea di lavoratrici costrette a turni di lavoro massacrante e mal pagato e che rimasero intrappolate bruciando vive. Nel 1921 l’8 marzo fu designato come Giornata Internazionale dell’Operaia.

In Italia la prima celebrazione risale al 1922. Il fiore simbolo della giornata è la mimosa. Fu indicata nel 1946 da Teresa Mattei, una giovane ragazza madre. La mimosa è una pianta tipica di questo periodo, fiorisce a marzo e si può trovare a mazzi gratuitamente. Per celebrare l’evento, on line si possono trovare le migliori offerte per festeggiare l’8 marzo in compagnia di amiche, sorelle, mamme, zie, nonne…

Sono in programma feste organizzate per l’occasione nei migliori locali, ristoranti, ville, discoteche e cocktail bar. In cartellone una semplice cena, aperitivo, buffet e strip-tease rigorosamente maschile per le più audaci: gli ingredienti fondamentali per trascorrere in spensieratezza e colorare di rosa questa giornata dedicata al gentil sesso. Le più naturiste opteranno per una giornata da trascorrere all’aria aperta. Si potrà concludere la serata in un ristorante degustando menù a tema: antipasto di tramezzini mimosa con salsa di formaggio, fusilli con uova mimosa, mousse di baccalà allo zafferano, assaporati con cocktail mimosa all’arancia.

Fra le idee regalo per questa ricorrenza, da pochi euro a salire, una rosellina, un mazzo di fiori, una confezione regalo di eau de parfum e crema corpo, un e book, un voucher per la nail art, oppure per un massaggio in una spa. Auguri e buona Festa della Donna.