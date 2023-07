Festa de Noantri a Roma

Quest’anno le celebrazioni durano due settimane, dal 13 luglio, con il triduo di preparazione, fino al 31 luglio. Numerosi gli eventi in programma

Torna l’appuntamento tradizionale dei romani: i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine la cui devozione risale a circa 500 anni fa. Nel 1505 alcuni pescatori trovarono alla foce del Tevere una cassa galleggiante con la statua lignea della Vergine e la portarono risalendo il fiume fino alla chiesa di San Crisogono in Trastevere. Per questo motivo viene anche denominata Madonna Fiumarola.

Dal 13 al 15 luglio alle ore 18 Recita del Santo Rosario; alle 18,30 Santa Messa. Domenica 16 luglio alle ore 9,30, alle 11 e alle 17, Santa Messa in onore della Madonna; alle ore 18,15 saluto della fanfara a cavallo della Polizia di Stato. Sabato 22 luglio alle ore 16,30 Santa messa; alle ore 18 inizio della Processione per le vie di Trastevere con la banda musicale della Polizia Locale di Roma Capitale. Al termine omaggio alla Sacra Statua da parte della fanfara dei Bersaglieri. Domenica 23 luglio alle ore 20 rientro della Sacra Statua nella chiesa di S. Agata. Domenica 30 luglio alle ore 9,30 Santa Messa; alle 18,30 all’ imbarcadero del Circolo Canottieri Lazio vestizione della Sacra Statua; alle 19,30 inizio della Processione “Madonna Fiumarola”.

La Sacra Statua a bordo di un natante dei Carabinieri procede lungo il Tevere in direzione di Trastevere; alle 20,30 arrivo previsto all’imbarcadero di Ponte Garibaldi, seguiranno onori alla Sacra Statua con la banda musicale della Polizia Locale di Roma Capitale e inizio della Processione terrestre; a Largo San Giovanni de’ Matha tributo alla Vergine con fuochi d’artificio; seguirà la Processione fino alla Basilica di Santa Maria in Trastevere, con benedizione e saluti finale.

Lunedì 31 luglio alle ore 7,30 inizio Processione mattutina per le vie di Trastevere; alle ore 9 Santa Messa di ringraziamento nella chiesa di S. Agata. La Festa de Noantri è un evento a cui partecipano fedeli, turisti e romani provenienti da tutti i quartieri della capitale.