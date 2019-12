Expo 2020, Dubai sarà una vetrina straordinaria per il made in Italy

Alberto Sermoneta sarà la figura di riferimento per l'Accademia nell'ambito dell'Expo 2020 che si svolgerà a Dubai, negli Emirati Arabi, dal 20 ottobre del prossimo anno fino al 10 aprile 2021

Alberto Sermoneta, ceo di Tartufi&Friends, la collection di ristoranti di lusso in cui il tartufo è protagonista, intervistato da Italia Oggi spiega: “Dubai, grazie all’Expo 2020, sarà una vetrina straordinaria per il made in Italy”.

Sermoneta, che ha sviluppato il concept innovativo di Tartufi&Friends creando il primo ristorante al mondo dedicato alla vendita e alla degustazione del tartufo, sarà la figura di riferimento per l’Accademia nell’ambito dell’Expo 2020 che si svolgerà a Dubai, negli Emirati Arabi, dal 20 ottobre del prossimo anno fino al 10 aprile 2021.

A Roma Sermoneta ha ricevuto la nomina ad ambasciatore italiano del tartufo a Dubai da parte dell’Accademia Italiana del Tartufo, associazione che riunisce esperti del tartufo, ristoratori, micologi, docenti universitari e chef, con l’obiettivo di promuovere questo prodotto come parte integrante del patrimonio culturale italiano e affermarne il profondo legame con il territorio.