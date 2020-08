EUROPA | Italiani all’estero, Patamia (MAIE) in Germania: nuovi coordinatori a Norimberga, Stoccarda, Esselingen

Si tratta di sedi strategiche dove la comunità italiana è molto numerosa e situate non molto lontano dal confine con altri Stati dell’Unione Europea come la Francia, il Lussemburgo e la Repubblica Ceca.

Il piano di rilancio del Movimento Associativo Italiani all’Estero ideato dal Segretario MAIE Europa Patamia si basa, infatti, sull’apertura di sedi dislocate sul territorio europeo destinate a fungere da collettori di istanze degli italiani all’estero, troppo spesso dimenticati dai Governi Nazionali.

“Secondo l’ultimo rapporto AIRE, gli italiani nel mondo sono circa 5 milioni. Non è un numero irrisorio, dobbiamo pretendere che la nostra voce sia ascoltata. Noi del MAIE vogliamo essere la voce dei tanti italiani sparsi nel mondo. Vogliamo offrire il nostro supporto al quotidiano lavoro delle Ambasciate e dei Consolati d’Italia, ma continueremo a batterci per avere servizi consolari degni di un grande Paese come l’Italia e per migliorare le condizioni di vita dei nostri connazionali”, conclude il Segretario Patamia.