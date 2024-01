Stefano Catani ha assunto oggi l’incarico di Ambasciatore d’Italia a Tallinn.

Nato a Roma il 28 ottobre 1971, Stefano Catani si laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Roma “La Sapienza” nel 1997. Dopodiché, ottiene un Diplôme d’Études Supérieures in Relazioni Internazionali presso l’Institut Universitaire de Hautes Études Internationales di Ginevra, e un Brevet d’Administration Publique alla École Nationale d’Administration di Parigi.

In seguito ad esame di concorso, il 30 dicembre 1999 è nominato Volontario nella carriera diplomatica.

Dopo i primi incarichi all’Ufficio Balcani e alla Segreteria della Direzione Generale per i Paesi dell’Europa del Ministero, nel 2003 assume come Console a Brisbane (Australia).

Nel 2006 è incaricato delle funzioni di Primo Segretario, e Vice Capo Missione, a Santiago del Cile.

Nel luglio 2010 rientra a Roma per un secondo incarico alla Direzione Generale per i Paesi dell’Europa, quale Vicario dell’Ufficio Balcani.

Nel dicembre 2010 prende servizio come Capo Segreteria dell’Ispettorato Generale del Ministero e degli Uffici all’estero. Nel 2012 assume come Consigliere alla Rappresentanza permanente presso l’OCSE (poi Rappresentanza Permanente presso le Organizzazioni Internazionali) in Parigi.

Nel 2016 è incaricato delle funzioni di Primo Consigliere, e Vice Capo Missione, al Cairo. Nel 2018 rientra a Roma per prendere servizio come Vice Capo dell’Unità di Coordinamento della Segreteria Generale della Farnesina. Nel 2021 assume l’incarico di Capo dell’Unità PESC/PSDC della Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza del Ministero.

Nel 2024 è nominato Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica d’Estonia.

Nel 2011 è nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.