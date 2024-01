Cresce il numero degli italiani che hanno scelto di partire per le festività di fine anno. E’ quanto emerge dal Focus su Capodanno dell’Osservatorio Turismo Confcommercio, secondo cui sono almeno 10 milioni e mezzo, oltre un milione in più dello scorso anno, gli italiani in vacanza per le festività, per una spesa complessiva di oltre 3,6 miliardi di euro (340 euro in media pro capite).

Capodanno è stata la festività più gettonata del ‘trittico’ che comprende anche Natale ed Epifania, e anche la più consacrata alla montagna che risulta scelta da quattro italiani su dieci (Trentino Alto Adige, Lombardia e Piemonte in testa).

A seguire grandi città (molto bene Roma), città d’arte e borghi per un complessivo 27%, e il mare con il 16%.

La maggior parte dei turisti (il 60%) ha scelto una struttura turistico-ricettiva, dove la metà dei quali soggiornerà per un massimo di due notti e il 15% per addirittura per sei giorni o più, secondo i dati dell’Osservatorio redatti in collaborazione con Swg.

Nel confronto con un anno fa si riduce dal 50% al 32% la quota di quanti restano vicino al luogo di residenza o comunque nella propria regione, mentre passano dal 38% al 48% del totale i viaggiatori in movimento per tutta l’Italia. Significativo anche l’incremento di coloro che scelgono l’estero, principalmente Germania, Francia e Gran Bretagna: sono il 20%, otto punti percentuali in più rispetto allo scorso anno.