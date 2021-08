Elezioni Comites, Siragusa (Misto): “Voto elettronico è mio obiettivo primario da sempre”

“Ricordo ai nostri connazionali all’estero che è necessario registrarsi per partecipare a queste elezioni; tutte le informazioni utili in merito possono essere trovate sui siti istituzionali”

“Approvata oggi in Commissione affari esteri una risoluzione sulle imminenti elezioni dei Comites: il nuovo testo unificato riprende, oltre che l’atto del collega Fassino, la risoluzione depositata da me e dalla collega Ehm. Dopo un mio intervento, nel quale ho ribadito – anche a nome dei molti deputati della maggioranza che hanno sottoscritto il mio atto – la contrarietà ad un ulteriore rinvio delle elezioni dei Comitati, la Commissione è giunta infatti ad una risoluzione unificata che, tra l’altro, riafferma gli stessi impegni già presi in precedenza dal Governo con l’accoglimento di un mio odg al dl Semplificazioni: impegni che però, oggi, vengono rafforzati dal voto della Commissione”. È quanto afferma in una nota la deputata Elisa Siragusa, eletta nella ripartizione estera Europa.

“Gli obiettivi, in vista delle consultazioni elettorali dei Comitati, sono vari – spiega l’onorevole -: semplificare la procedura di sottoscrizione delle liste elettorali, al fine di consentire un’ampia partecipazione democratica; implementare una forte campagna informativa destinata ai nostri connazionali all’estero; e, infine, avviare la sperimentazione del voto elettronico (limitata ad alcune sedi pilota). Quello dell’implementazione del voto elettronico per i Comites, e non solo, è da sempre un mio obiettivo primario e, mi auguro, si possa arrivare presto a dei risultati”.

“Ricordo inoltre ai nostri connazionali all’estero che è necessario registrarsi per partecipare a queste elezioni; tutte le informazioni utili in merito possono essere trovate sui siti istituzionali”, conclude.