Elezioni Comites, Siragusa (Misto): “Pochi iscritti al voto dovuti a scarsa conoscenza dei Comitati”

«Alle prossime elezioni di rinnovo dei Comites, previste per il 3 dicembre, voterà solo una bassissima percentuale degli aventi diritto: pochissimi dei nostri concittadini residenti all’estero hanno infatti esercitato l’opzione di voto. Ebbene, qualcuno sta provando a dare la colpa di questo flop al mancato rinvio delle consultazioni; tuttavia, queste elezioni erano già state di rimandate, e di ben diciannove mesi: un ulteriore rinvio sarebbe stato impensabile. Perciò mi chiedo: dopo decenni di attività dei Comitati sui territori, dopo milioni di euro spesi per finanziare i giornali italiani all’estero che informano i nostri connazionali, la causa del fallimento sarebbe il non aver dilazionato ulteriormente di qualche mese le elezioni?». È quanto dichiara in una nota la deputata Elisa Siragusa, eletta nella Circoscrizione Estero-Europa, che prosegue: «Proviamo a essere sinceri, nel rispondere a questa domanda. La verità, infatti, sta purtroppo altrove: buona parte dei nostri connazionali all’estero non riconosce l’utilità dei Comitati; o, peggio, ne ignora addirittura l’esistenza. Per questo ritengo», aggiunge Siragusa, avviandosi alla conclusione, «che sia necessaria, oggi più che mai, una riforma coraggiosa e complessiva della rappresentanza degli italiani all’estero».