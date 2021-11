Elezioni Comites, Siragusa (Misto): “Ineleggibili nelle liste elettorali, un’altra vergogna”

«Ho presentato un’interrogazione per chiedere delucidazioni alla Farnesina in merito alla presenza, nelle liste per le elezioni dei Comites, di candidati ineleggibili secondo l’attuale legge: da membri dei patronati, a persone che hanno già svolto due mandati. Dopo le recenti polemiche sui brogli e le irregolarità del voto all’estero per le politiche del 2018, un’altra vicenda vergognosa: quanto a lungo dovranno sopportare questo stato di cose, i nostri connazionali residenti all’estero?». È quanto dichiara Elisa Siragusa, deputata eletta nella circoscrizione Estero, ripartizione Europa, che prosegue: «Purtroppo, l’attuale legge prevede che sia il Comites stesso, una volta eletto, a giudicare “delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei propri membri”. Ed è quindi anche per questo motivo che si rende necessaria, a mio parere, una modifica normativa volta a ripensare il sistema di verifica delle condizioni di incompatibilità; auspicando, inoltre», aggiunge la deputata, avviandosi alla conclusione, «il coinvolgimento dell’autorità consolare di fronte all’eventuale inerzia del Comitato che non dovesse provvedere alla rimozione di un ineleggibile».