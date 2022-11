EICMA | AIROH svela le proprie novità

AIROH, punto di riferimento per il segmento dei caschi da moto, ha presentato la propria collezione 2023 con novità assolute e nuove grafiche accattivanti. I primi 25 anni di AIROH, festeggiati in occasione di EICMA, segnano un traguardo importante per il brand italiano, come testimonia anche la collaborazione con Autoliv che ha dato vita al concept di casco da moto con airbag integrato

È la vetrina internazionale del motociclismo e non poteva essere che qui, ad EICMA, la consueta presentazione delle novità AIROH con la nuova collezione 2023.

Una presentazione in grande spolvero che in questa edizione ha assunto un valore ancora più rilevante perché coincide con l’anniversario dei 25 anni dalla nascita del marchio. Durante il salone delle due ruote allo stand AIROH (Hall 13 – Booth N72) sarà possibile scoprire la collezione 2023 e, in onore del venticinquesimo anniversario ci saranno chiari riferimenti al passato che ripercorrono la storia che ha reso il brand italiano il punto di riferimento nel mercato internazionale dei caschi da moto.

«Ciò che ci ha sempre contraddistinto è il desiderio di alzare l’asticella di anno in anno. Sono passati 25 anni dalla fondazione di AIROH e in questo primo quarto di secolo abbiamo raggiunto molti traguardi, ci siamo impegnati per migliorare ogni aspetto di un casco, – ha commentato Antonio Locatelli, CEO di AIROH – e la collezione 2023 che abbiamo presentato è l’essenza della nostra mission».

Innovazione, tecnologia e nuove grafiche accattivanti sono le parole chiave della collezione 2023. Per il settore off road i caschi di riferimento per il 2023 saranno Aviator 3, il casco top di gamma di AIROH, utilizzato dai piloti della #AirohRiders, e Strycker, il casco versatile che racchiude tecnologie innovative, come il rivoluzionario AMS2 (AIROH Multiaction Safety System) che permette la dissipazione dell’energia cinetica in caso di impatto angolare.

Tra gli highlights di questa collezione per il segmento on road sono stati presentati i flip up Mathisse, nella sua versione rinnovata ed elegante, e Specktre, un casco capace di adeguarsi ad ogni contesto, dal commuting urbano sino al sentiero più avventuroso. Presente anche il GP550 S, il casco da racing top di gamma di AIROH utilizzato anche dagli #AirohRider.

A conclusione degli highlights 2023 anche Commander, il casco adventure e rivoluzionario di AIROH, che, grazie alle sue tre versioni, è tra i caschi più versatili della collezione per rispondere alle esigenze di tutti gli appassionati.