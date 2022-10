Ecco perché installare una stufa a pellet conviene

In un momento storico segnato dalla crisi energetica che ha comportato l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del metano i consumatori si stanno chiedendo quale sia il metodo più conveniente per riscaldare la propria casa nei prossimi mesi invernali. I camini e le stufe a pellet possono essere una soluzione valida per aiutare le famiglie a risparmiare. Ma il pellet conviene ancora per il riscaldamento? La risposta è si!

Il pellet è ancora oggi il combustibile più conveniente, con un risparmio fino al 30% sui costi finali dell’energia rispetto al metano.

L’ AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali – rileva il prezzo medio di vendita del pellet certificato in classe ENplus® A1 dichiarato dai produttori e distributori certificati in Italia. Dall’analisi effettuata sui costi, mantenendo lo stesso metodo di confronto già utilizzato per metano ed energia elettrica, il prezzo medio del pellet (classe ENplus® A1, Iva esclusa) al consumatore è passato da 4,35 € al sacco nel 2020, fino a circa 10,00 € ad agosto 2022, con prezzi più che raddoppiati nel biennio di riferimento (x 2,3) ma assolutamente inferiori e non paragonabili agli aumenti di gas metano (x 28) ed energia elettrica (x 13,5).

TUTTI I VANTAGGI DELLE NUOVE STUFE A PELLET

Una stufa di ultima generazione MCZ dispone di una serie di caratteristiche tecniche e d’uso che rendono la vita ancora più facile all’utilizzatore finale. Innanzitutto una fiamma dal movimento più naturale e una gestione intelligente della combustione, che minimizza il consumo di pellet e regala un vetro più pulito. La nuova candeletta in ceramica garantisce dei tempi di accensione ridotti del 40%. I motori brushless ad alta efficienza riducono del 90% i consumi elettrici rispetto ai motori tradizionali e garantiscono il massimo comfort acustico.

Nei modelli dotati di braciere autopulente, inoltre, lo svuotamento della cenere diventa un’operazione rapida e semplice da eseguire solo una volta alla settimana. Tutti i nuovi prodotti possono essere gestiti tramite il pannello comandi a scomparsa installato a bordo stufa, tramite un telecomando con sonda che misura la temperatura e l’umidità dell’ambiente, oppure dal proprio smartphone (sia in casa che fuori).

Infine, in tema di prestazioni ambientali, l’intera gamma MCZ ha ottenuto le classi più elevate, da 4 o 5 stelle, della certificazione AriaPulita.