Dopo il successo all’estero, Umberto Tozzi torna live in Italia

Dopo il grande successo riscosso con gli appuntamenti live all’estero, registrando il sold out nelle 5 date in Australia e in quelle in Belgio, e aver attraversato la Penisola esibendosi nei principali teatri, Umberto Tozzi annuncia ora il nuovo tour estivo in Italia di “Gloria Forever”, prima di imbarcarsi nella seconda parte del tour internazionale, con i live, già sold out, previsti negli Stati Uniti e in Canada ad aprile.

Quest’estate, Umberto Tozzi si esibirà di nuovo dal vivo in Italia, per poter urlare all’unisono ancora una volta “Gloria” e tutti i suoi più grandi successi e le intramontabili hit, ma anche quei brani meno noti al grande pubblico.

Ecco le date, prodotte e organizzate da Friends & Partners: 6 maggio: Valposchiavo – Svizzera, 16 giugno: Palazzolo dello Stella (UD), 20 giugno: Ferrara, 20 luglio: Sanfront (CN), 27 luglio: Rosolina Mare (RO), 5 agosto: Breno (BS), 11 agosto: Marina di Pietrasanta (LU), 18 agosto: Noto (SR), 25 agosto: Forlì, 23 settembre: Taormina, 24 settembre: Palermo.