Dolci con marmellata: qualche idea da preparare in casa

In questo periodo di sosta forzata in casa, possiamo coltivare qualche piccola attività che li ritmi della normale quotidianità di solito ci impediscono. Tra queste, soprattutto se abbiamo bambini da coinvolgere, vi è sicuramente quella di preparare dolci. Cucinare è un momento di convivialità e condivisione e può diventare occasione di allegria all’interno della famiglia, sia per i momenti della preparazione che per quelli in cui potremo assaggiare il frutto del nostro lavoro.

Proprio perché siamo chiusi in casa, sforziamoci di realizzare ricette sane, semplici, legate magari alla tradizione. Non lanciamoci nella preparazione di torte elaboratissime e piene di ingredienti chimici ma preferiamo invece i vecchi dolci della nonna, la cui bontà risiedeva soprattutto nella genuinità degli ingredienti.

Tra tutti gli ingredienti, le marmellate e le confetture sono generalmente molto apprezzate da grandi e bambini, soprattutto quando sono di qualità e mantengono il gusto dei frutti con cui sono realizzate. Un ottimo esempio in tal senso è la marmellata Cose del Posto, un e-commerce del centro Italia che al suo interno propone tantissimi prodotti genuini, dalle marmellate fino ai salumi più pregiati umbri e toscani. A questo punto vediamo qualche idea da realizzare a casa con la marmellata.

Crostata di marmellata

Tra tutti i dolci casalinghi, forse quello più amato da grandi e piccoli è la crostata alla marmellata, di facile realizzazione. Per la base sono necessari:

– 250 gr di farina 00

– 100 gr di burro

– 100 gr zucchero

– 1 uovo

– 1 bustina di vanilina o la buccia grattugiata di un limone

– 1/2 bustina di lievito per dolci.

Dopo aver amalgamato gli ingredienti, prendere il composto, avvolgerlo nel cellophane e metterlo in frigo per 30 minuti. Al termine, stenderlo con un mattarello, imburrare una teglia di 25 cm di diametro e creare la base del dolce con 3/4 dell’impasto, predisponendo un margine di almeno 15,cm.

Stendere sulla base la marmellata biologica che preferiamo, in base ai gusti della famiglia (mirtilli, fragole, albicocche, pesche… la varietà non manca). Con la parte di impasto rimasta, realizzare lunghi e sottili rotoli con cui suddividere la parte superiore in quadrati, come ogni vera crostata.

Mettere in forno preriscaldato a 180° per 20 minuti. La crostata naturale è servita!

Biscotti alla marmellata

Per realizzare divertenti e gustosi biscotti alla marmellata, potete utilizzare la stessa base indicata per la crostata. Anche nel caso dei biscotti, ponete l’impasto in frigorifero per 30 minuti, al termine dei quali stendete la pasta con il mattarello. Poiché vogliamo realizzare biscotti ripieni, la base non dovrà essere sottile ma alta 80-100 mm.

Una volta realizzata la base, potete affidare le parte successiva ai vostri bambini, concedendogli di ricavare le forme più strane e divertenti: piccoli vulcani, barchette e tutto ciò che verrà loro in mente ed in cui potranno inserire la marmellata. Per creare una merenda più divertente, si consiglia di utilizzare confetture e marmellate di diversi gusti così da avere una varietà non solo di gusti ma anche di colori.

Mettere i biscotti in forno preriscaldato a 180° per non più di 6 minuti. Al termine, spegnere il forno e lasciare che l’impasto si asciughi nel forno spento.

Crepes dolci alla marmellata

Le crepes sono una soluzione veloce ed appetitosa sia per una merenda che per la conclusione di una cena.

Potete realizzarle con la creperia domestica ma, se non l’avete, anche con una semplice padella di medie dimensioni.

Per l’impasto per realizzarne circa 8, servono:

-3 uova

– 1/2 litro di latte

– 250 gr di farina 00

– burro (per ungere la base di cottura)

Amalgamate gli ingredienti e create un composto non grumoso, che porrete in frigo per 30 minuti. Versate il contenuto di uno mestolo sulla base riscaldata e precedentemente unta con il burro.

Una volta realizzate e crepes, prendete uno o più tipi di marmellata. Stendetela sulle crepes e richiudetele a vostro gusto: o a tasca, ripiegando l’impasto prima in due e poi in quattro, oppure formando dei rotolini. Questi ultimi sono generalmente molto amati dai bambini.

Come vedete, ci sono tanti modi di creare semplici ed appetitosi dolci fatti in casa: l’importante è utilizzare ingredienti naturali e se possibile biologici. Ciò avrà un effetto immediato non soltanto sulla salute ma, anche, sul gusto.

Buon appetito!